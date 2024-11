Unzureichende Verbindungen - Bretzenheim ist abgehängt Busverkehr sorgt für Ärger: In Bretzenheim und Langenlonsheim warten Fahrgäste lange auf eine Verbindung Dieter Ackermann 03.11.2024, 19:00 Uhr

i Bis zum 31. Juli 2025 wird die Haltestelle in der Bretzenheimer Naheweinstraße nur noch für den Schülerverkehr bedient. „Ein unverständliches Ärgernis”, so Ortsbürgermeister Olaf Budde. Foto: Dieter Ackermann Dieter Ackermann. Dieter Ackermann

Bretzenheim/Langenlonsheim. Durch die Vollsperrung der von Langenlonsheim nach Bretzenheim führenden B 48 (Abriss der Guldenbachbrücke) sorgen die geänderten Buslinien in beiden Gemeinden für reichlich Ärger.

Laut Karl-Wilhelm Höffler (Grüne, Langenlonsheim) fuhren vor der Sperrung der Straße um 7 Uhr drei Busse nach Bad Kreuznach, jetzt nur noch einer, der so voll war, dass nicht alle Schüler mitgenommen wurden. In einem Schreiben an Uwe Hiltmann vom Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) und Landrätin Bettina Dickes, bat Höffler, den Planungsfehler zu überprüfen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen