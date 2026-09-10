Sonne blendet: Kollision Busunfall in Norheim: Vier Schüler leicht verletzt 10.09.2026, 12:23 Uhr

i Die Polizei fordert nach dem Busunfall in Norheim mehr Rücksichtnahme beim Verstauen von Gepäck. Marcus Brandt/dpa

Bei einem Busunfall in Norheim wurden mehrere Schulkinder leicht verletzt. Sie mussten während der Fahrt stehen, weil Sitzplätze durch Rucksäcke belegt waren.

Am Donnerstag, 10. September, gegen 7.20 Uhr fuhr ein Linienbus auf der L 236 in Norheim in Richtung Bad Münster am Stein-Ebernburg. Wegen der tief stehenden Sonne übersah der 56-jährige Busfahrer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und stieß mit ihm zusammen.







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