Busunfall in Norheim: Vier Schüler leicht verletzt
Bei einem Busunfall in Norheim wurden mehrere Schulkinder leicht verletzt. Sie mussten während der Fahrt stehen, weil Sitzplätze durch Rucksäcke belegt waren.
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Am Donnerstag, 10. September, gegen 7.20 Uhr fuhr ein Linienbus auf der L 236 in Norheim in Richtung Bad Münster am Stein-Ebernburg. Wegen der tief stehenden Sonne übersah der 56-jährige Busfahrer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und stieß mit ihm zusammen.