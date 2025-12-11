Neue Zeiten im Nahverkehr Busse im RNN-Gebiet: So verändert sich der Fahrplan 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Ab 14. Dezember gilt im Verbreitungsgebiet der RNN der neue Fahrplan. Stefan Conradt

Rufbusse, neue Routen und der Wegfall von Verbindungen: Der Fahrplan im RNN-Gebiet wird überarbeitet. Welche Änderungen in den Landkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld auf Fahrgäste zukommen, kann man diesem Artikel entnehmen.

Am Sonntag, 14. Dezember 2025, findet der bundesweite Fahrplanwechsel statt. Auch im Gebiet des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbundes (RNN) treten zahlreiche Anpassungen in Kraft. Fahrgäste werden gebeten, ihre gewohnten Verbindungen vorab in der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund-Preis- und Fahrplanauskunft zu prüfen.







