Busse im RNN-Gebiet: So verändert sich der Fahrplan
Busse im RNN-Gebiet: So verändert sich der Fahrplan
Rufbusse, neue Routen und der Wegfall von Verbindungen: Der Fahrplan im RNN-Gebiet wird überarbeitet. Welche Änderungen in den Landkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld auf Fahrgäste zukommen, kann man diesem Artikel entnehmen.
Am Sonntag, 14. Dezember 2025, findet der bundesweite Fahrplanwechsel statt. Auch im Gebiet des Rhein-Nahe Nahverkehrsverbundes (RNN) treten zahlreiche Anpassungen in Kraft. Fahrgäste werden gebeten, ihre gewohnten Verbindungen vorab in der Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund-Preis- und Fahrplanauskunft zu prüfen.