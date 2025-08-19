Von einer ungewöhnlichen Rettungsaktion berichtet die Polizeiinspektion Kirn: Am Montagnachmittag fand eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin am Rand der Kreisstraße 20 in Höhe des Dörndich einen augenscheinlich verletzten und nicht mehr flugtüchtigen Greifvogel. Sie nahm daraufhin telefonisch Kontakt zu einer Wildtierhilfe her, die das Tier jedoch nicht abholen konnte. Die Frau hatte auch keine Möglichkeit, den Bussard möglichst schonend und sicher einzufangen und bat deshalb die örtliche Polizei um Hilfe. „Unter vollem körperlichen Einsatz“, so die Polizei – und mit Unterstützung eines weiteren couragierten Verkehrsteilnehmers – gelang es einer Streife schließlich das weghüpfende Tier mit einer Decke einzufangen und in einen Pappkarton zu setzen. Danach wurde der Greifvogel von der Anruferin zu der Wildtierauffangstation gebracht. red