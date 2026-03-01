Vorfall in Bad Kreuznach
Bus und Auto kollidieren: Streit um demolierte Spiegel
Die Polizei in Bad Kreuznach ermittelt nach einem Unfall zwischen Bus und Pkw in der Dürerstraße.
Die Polizei in Bad Kreuznach ermittelt nach einem Unfall zwischen Bus und Pkw in der Dürerstraße.
Boris Roessler. Boris Roessler/dpa

Ein kleiner Spiegel, ein großer Streit: In Bad Kreuznach eskalierte ein Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw. Wer fuhr zu weit in die Spur des anderen – und wer trägt die Schuld? Die Polizei sucht noch Zeugen.

Lesezeit 1 Minute

Am Samstag ist gegen 17.51 Uhr in der Dürerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw gekommen. Der Bus fuhr von „Am Rosenberg“ in Richtung „Im Weingarten“, als er mit einem entgegenkommenden BMW auf Höhe der Hausnummer 98 kollidierte. Beide Fahrzeuge touchierten sich mit den Außenspiegeln. Es folgte ein verbaler Streit zwischen den Fahrern, die sich gegenseitig beschuldigen, in die Fahrspur des anderen gefahren zu sein.

Weitere Fahrzeugbewegungen führten zu zusätzlichem Sachschaden. Der BMW war danach nicht mehr fahrbereit, der Linienbus konnte jedoch weiterfahren. Laut Polizei dauern die Ermittlungen noch an. Zeugen, insbesondere Fahrgäste des Busses, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Telefon 0671/88110.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren