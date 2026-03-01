Ein kleiner Spiegel, ein großer Streit: In Bad Kreuznach eskalierte ein Verkehrsunfall zwischen Bus und Pkw. Wer fuhr zu weit in die Spur des anderen – und wer trägt die Schuld? Die Polizei sucht noch Zeugen.

Am Samstag ist gegen 17.51 Uhr in der Dürerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw gekommen. Der Bus fuhr von „Am Rosenberg“ in Richtung „Im Weingarten“, als er mit einem entgegenkommenden BMW auf Höhe der Hausnummer 98 kollidierte. Beide Fahrzeuge touchierten sich mit den Außenspiegeln. Es folgte ein verbaler Streit zwischen den Fahrern, die sich gegenseitig beschuldigen, in die Fahrspur des anderen gefahren zu sein.

Weitere Fahrzeugbewegungen führten zu zusätzlichem Sachschaden. Der BMW war danach nicht mehr fahrbereit, der Linienbus konnte jedoch weiterfahren. Laut Polizei dauern die Ermittlungen noch an. Zeugen, insbesondere Fahrgäste des Busses, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden. Telefon 0671/88110.