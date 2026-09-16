Schulstandort Kirn im Fokus Bursian (FDP): Landrätin legt Schulzukunft zu früh fest Cordula Kabasch 16.09.2026, 20:00 Uhr

i Der Schulstandort Auf Kyrau aus der Luft: Die Realschule plus liegt nahe des Gymnasiums Kirn. Die Realschule plus auf Halmen ist die dritte weiterführende Schule in Kirn. Nach Ansicht der Landrätin lassen sich zukünftig nicht alle halten. Sebastian Schmitt

Die Landrätin hat sich positioniert: Für die Zukunft der weiterführenden Schulen in Kirn sieht sie eine Zusammenlegung der Realschulen plus als sinnvolle Lösung an. FDP-Chef Thomas Bursian kritisiert, die Debatte werde nicht ergebnisoffen geführt.

Wie sieht die Zukunft der weiterführenden Schulen in Kirn aus? Nach Ansicht von Landrätin Bettina Dickes machen die noch steigenden, in einigen Jahren aber einbrechenden Schülerzahlen eine Strukturreform notwendig. Sie hatte sich bereits dafür ausgesprochen, die beiden Realschulen plus auf Halmen und auf Kyrau zu einer zusammenzulegen.







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