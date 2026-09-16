Die Landrätin hat sich positioniert: Für die Zukunft der weiterführenden Schulen in Kirn sieht sie eine Zusammenlegung der Realschulen plus als sinnvolle Lösung an. FDP-Chef Thomas Bursian kritisiert, die Debatte werde nicht ergebnisoffen geführt.
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Wie sieht die Zukunft der weiterführenden Schulen in Kirn aus? Nach Ansicht von Landrätin Bettina Dickes machen die noch steigenden, in einigen Jahren aber einbrechenden Schülerzahlen eine Strukturreform notwendig. Sie hatte sich bereits dafür ausgesprochen, die beiden Realschulen plus auf Halmen und auf Kyrau zu einer zusammenzulegen.