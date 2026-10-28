Die Alte Stromburg soll ihre besondere Atmosphäre bewahren – und darum kümmern sich seit 20 Jahren die beiden Burgpaten Norbert Zimmermann und Heribert Fisch.

Die Alte Stromburg für die Nachwelt erhalten wollen die „Burgpaten“. Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten betreuen Stefan Link und Norbert Zimmermann sowie der später dazu gestoßene Heribert Fisch die historischen Burgruine am Pfarrköpfchen.

Sie betreiben intensive Urkunden-Forschung, führen Besichtigungen sowie Info-Veranstaltungen durch und kümmern sich um die Pflege des Areals.