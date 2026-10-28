Alte Stromburg hat Atmosphäre
Burgpaten kümmern sich um das historische Gemäuer
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens historisch gewandet, führten Stefan Link und Norbert Zimmermann gemeinsam mit Marianne Wilb
Anlässlich des 20-jährigen Bestehens historisch gewandet, führten Stefan Link und Norbert Zimmermann gemeinsam mit Marianne Wilbert (hinten mitte) rund zwei Dutzend interessierte Besucher durch die Ruine der Alten Stromburg.
Jens Fink

Die Alte Stromburg soll ihre besondere Atmosphäre bewahren – und darum kümmern sich seit 20 Jahren die beiden Burgpaten Norbert Zimmermann und Heribert Fisch. 

Lesezeit 1 Minute
Die Alte Stromburg für die Nachwelt erhalten wollen die „Burgpaten“. Seit mittlerweile zwei Jahrzehnten betreuen Stefan Link und Norbert Zimmermann sowie der später dazu gestoßene Heribert Fisch die historischen Burgruine am Pfarrköpfchen.Sie betreiben intensive Urkunden-Forschung, führen Besichtigungen sowie Info-Veranstaltungen durch und kümmern sich um die Pflege des Areals.
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