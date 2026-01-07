Weingut Johanniger freut sich Burda-Nachwuchspreis für Biebelsheimer Wein Norbert Krupp 07.01.2026, 15:30 Uhr

i Lara Weinreich und Oliver Herzer, die für das Biebelsheimer Weingut Johanninger verantwortlich zeichnen, freuen sich über den Erfolg ihres „2023 Kreuznach Chardonnay“ beim Wettbewerb „Burda Weinpreis 2025/26“, dessen Ergebnisse demnächst im Magazin „Focus“ veröffentlicht werden. Norbert Krupp

Ein Ortswein für 15 Euro schlägt teure Konkurrenz – und holt den Burda-Nachwuchspreis. Wie Lara Weinreich das Traditionsweingut Johanninger in eine neue Ära führt und dabei Geschmack, Klarheit und internationalen Erfolg vereint.

Mit dem „2023 Kreuznach Chardonnay“ aus dem Weingut Johanninger siegte Lara Weinreich (32) beim Burda-Weintest 2025/26 in der Kategorie „Nachwuchspreis“. Der Ortswein, der 15 Euro pro Flasche kostet, setzte sich bei der Bewertung durch eine kompetent besetzte Fachjury gegen deutlich teurere Mitbewerber durch.







