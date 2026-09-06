CSD in Bad Kreuznach
Buntes Fest in angespannter Situation
Unter dem Motto "Mutig, Laut, Selbstbestimmt" protestierten diesen Samstag rund 300 Leute in der Kreuznacher Innenstadt für die
Unter dem Motto "Mutig, Laut, Selbstbestimmt" protestierten diesen Samstag rund 300 Leute in der Kreuznacher Innenstadt für die Rechte sexueller Minderheiten.
Mikka Malsam

Bunt gemischte Musik und bunt gemischte Teilnehmer: Seit 2019 gibt es in Bad Kreuznach den Christopher Street Day. In diesem Jahr prägten auch die Gedanken an das Berliner CSD-Attentat die Reden. 

Lesezeit 1 Minute
Für einige Minuten liegt der Verkehr der Innenstadt lahm, da eine Menschenmenge sich den Weg bahnt vor der Kreuzkirche – Flaggen wehen, die Sonne wärmt die musikumströmten Demonstranten. Polizeiautos regeln das Vorbeikommen des Zugs, der friedlich laufend von überraschten Paparazzi mitverfolgt und oft gefilmt wird.
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