CSD in Bad Kreuznach Buntes Fest in angespannter Situation Mikka Wagner 06.09.2026, 15:51 Uhr

i Unter dem Motto "Mutig, Laut, Selbstbestimmt" protestierten diesen Samstag rund 300 Leute in der Kreuznacher Innenstadt für die Rechte sexueller Minderheiten. Mikka Malsam

Bunt gemischte Musik und bunt gemischte Teilnehmer: Seit 2019 gibt es in Bad Kreuznach den Christopher Street Day. In diesem Jahr prägten auch die Gedanken an das Berliner CSD-Attentat die Reden.

Für einige Minuten liegt der Verkehr der Innenstadt lahm, da eine Menschenmenge sich den Weg bahnt vor der Kreuzkirche – Flaggen wehen, die Sonne wärmt die musikumströmten Demonstranten. Polizeiautos regeln das Vorbeikommen des Zugs, der friedlich laufend von überraschten Paparazzi mitverfolgt und oft gefilmt wird.







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