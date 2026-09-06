Bunt gemischte Musik und bunt gemischte Teilnehmer: Seit 2019 gibt es in Bad Kreuznach den Christopher Street Day. In diesem Jahr prägten auch die Gedanken an das Berliner CSD-Attentat die Reden.
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Für einige Minuten liegt der Verkehr der Innenstadt lahm, da eine Menschenmenge sich den Weg bahnt vor der Kreuzkirche – Flaggen wehen, die Sonne wärmt die musikumströmten Demonstranten. Polizeiautos regeln das Vorbeikommen des Zugs, der friedlich laufend von überraschten Paparazzi mitverfolgt und oft gefilmt wird.