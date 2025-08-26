Ganz gleich, ob Schlager, Volkslieder oder Gospels: Gemeinsames Singen kann ganz viel Spaß machen. Das wurde beim nunmehr zweiten offenen Singen des MGV Windesheim neben dem Platz am Rathaus mehr als deutlich. MGV-Vorsitzender Klaus Busch freute sich nicht nur über die zahlreichen Besucher, sondern auch über die große Helferschar, die für Essen, Trinken, Kaffee und Kuchen sorgte, sowie über die tatkräftige Unterstützung der Gemeinde.

Der MGV Windesheim/Waldalubersheim (Leitung Gerhard Wöllstein) eröffnete den kurzweiligen Nachmittag mit „Grüß euch Gott“ und „Adios Maria“. Als dann „Ein Freund, ein guter Freund“ erklang, stimmten schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer mit ein. Günter Stauer, der locker moderierte und zum fröhlichen Mitsingen animierte, kündigte „Die Rose“ und „Für alle“ an, die der Chor astrein zu Gehör brachte und die Lust aufs Mitsingen weckte. Dazu hatten die Zuhörer dann beim schwungvollen Quodlibet und Titeln wie „He ladi“, „O mein Papa“ oder „Trink mer noch e Tröppche“ beste Gelegenheit. Der gemischte Chor des MGV Vokal Genial, auch Sonntagschor genannt (Leitung Günter Stauer), nahm den Faden gerne auf und bekannte ausdrucksstark „Gut, wieder hier zu sein“, ließ mit „Lord of the Dance“ und „Brown Girl in the Ring“ ebenso aufhorchen wie mit „African Alleluja“. Das gefiel den Besuchern, die gerne immer mehr mitsangen.

Ehe es hieß „Gemeinsames Singen von Volksliedern und Schlagern“, ließ Solist Horst Paschke, begleitet am Klavier von Gerhard Wöllstein, viel beklatscht mit „Can't Help Falling in Love with You“, das ihm prima über die Lippen kam, die Ohren nur so spitzen. Der Beifall galt auch Gerhard Wöllstein, der neben Paschke auch die einzelnen Liedvorträge musikalisch untermalte. Zum Ausklang in geselliger Runde verschmolzen Sängerinnen, Sänger und die Besucher zu einem starken „Fischerchor“. Ob Titel wie „Die Gedanken sind frei“, „Über den Wolken“ oder „Aber bitte mit Sahne“, da war Singen in der Tat richtig in.