Die Gemeinde stand am Sonntag Kopf und Hunderte von Zuschauern waren begeistert als sich anlässlich der zweitägigen historischen Zeitreise zur 900-Jahr-Feier der Gemeinde im Trollbachtal, ein vor allem origineller Festumzug durch die mit Fahnen und Luftballons geschmückte Haupt- und Burg-Layer-Straße bewegte. Allen voran die Gemeindespitze in historischen Gewändern, gefolgt von der munter aufspielenden, örtlichen katholischen Kirchenmusik.

i Als fesche Köche liefen die Kleinsten der Kita beim Festumzug mit. Dieter Ackermann

Zu den vielen Hinguckern gehörten einmal mehr die Kleinen der Kindertagesstätte Taka-Tuka-Land, die angeführt vom Rattenfänger von Rimmilsheim, Burgfräulein Lotta, dem Burgdrachen Friedolin und Burggespenstern nicht nur als fein herausgeputzte Köche ebenso die Zuschauer erfreuten, wie die Jungen und Mädchen der Theater AG der Grundschule, die später die Geschichte vom Geheimnis der goldenen Burg wunderbar in Szene setzten. Mit dabei der eigens zum Jubiläumsfest gegründete Projektchor, der Ende Oktober seinen großen Auftritt hat, Gaukler Hubertus auf seinem Einrad sowie die Stromberger Rittergilde, die nach dem vorausgegangenen ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Laurentius, der von Gemeindereferentin Uschi Vogt und Pfarrer Peter Dietz gestaltet wurde, mitten „uff d' Gass“ mit ihren historischen Tänzen für Begeisterung sorgte.

i Gruselig schön: die Weilerer Hexen. Dieter Ackermann

Hüpfend und tanzend erfreute in seinem originellen Kostüm Träubchen Lizzy Regent die Zuschauer genauso, wie der Genheimer Weingott Bacchus samt Gefolge und den Genheimer Tanzmädels. Die Damen der Laurentiagruppe der Pfarrgemeinde zeigten sich in schönem Mittelalteroutfit. Die Prinzengarde vom KV Schnorreswackeler in ihren Gardekostümen verschiedener Jahrzehnte zog tanzend mit und wurden genauso gefeiert, wie die die Weilerer Hexen, die Damen vom örtlichen KV-Schachtelballett, die Aktiven der Rümmelsheimer Feuerwehr oder die Männer der Heimatpfleger 09. Für Trommelwirbel und Fanfarenklänge sorgten die Akteure Tympanista aus Oberwesel.