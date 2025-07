Die Manege des Zirkus Charles Knie hat geöffnet. Noch bis Sonntag kann man die Show, die von Wasserspiel bis Spitzenakrobatik so gut wie alles bietet, auf der Pfingstwiese besuchen. Doch auch TikTok hinterlässt Spuren in der Branche.

Der Saal ist getaucht in tiefes Blau. Schon ab erster Sekunde wird man beeindruckt von aufwendiger Lichtshow, die über den Abend das gesamte Farbspektrum hoch und runter wandern wird und in schönstem Tanze mit den Wassern sich vermengt. Ob heiße Samba, melodisches Drama (erstklassig wird live gesungen) oder ein sich musikalisch testender Clown, die Boxen der Manege verzaubern mit immer neuen Liedern. Hoch strahlen die Fontänen, noch höher die freischwebenden Artisten. Ob jung, ob alt – garantiert wird eine atemberaubende Show.

Vollkommen ohne Groß- und Raubtiere kommt der Zirkus seit Corona aus. Eine Hunde- und Papageienshow, präsentiert von Laura Urunova, bleiben bestehen. Die Nummern sind gut verteilt, schmiegen sich wunderbar an das sonst auf Licht- und Wassereffekte gestützte Programm und sorgen für erfrischende Abwechslung.

Das Kreuznacher Publikum ist hingerissen, der Applaus ist am ganzen Abend überwältigend. Die Akrobaten verdienen ihn sich mit gewaltigen, perfekt inszenierten Auftritten. Sei es das Tücher-Duett Kevin und Julia Gruss aus Paris, die scheinbar menschenunmöglichen Verbiegungen des Italieners Lorenzo Bernandi oder die Trommeldarbietung der argentinischen Gruppe Argendance – die Wasserspiele sprudeln um alle herum.

Die chinesischen Artisten der Gruppe Dezhou Arcrobatic Troupe lächeln nach dem Ringsprung und Diabolo-Spiel vor gehissten Fahnen und fliegenden Drachen dem Publikum entgegen. Der Clown Michael Cadima inspiriert mit einer überzeugenden Gesangseinlage. Schlicht überwältigt sind die Zuschauer nach noch vielen anderen Nummern, die alle wunderbar vielfältig und jede für sich großartig ist.

i Nach der opulenten Vorstellung erstrahlt das Zelt noch immer die Pfingstwiese. Mikka Wagner

Der Imposanz jedes einzelnen Auftritts steht das doch übervolle Gesamtspektakel entgegen. Denn nach der knapp dreistündigen Show, trotz einer gut halbstündigen Pause, fühlt man sich ziemlich ermüdet. Nicht, weil die einzelnen Auftritte nicht aufregend genug wären – ganz im Gegenteil. Eher scheint man durch Reize überflutet. „Zirkus ist TikTok“, meint der Zirkusdirektor Sascha Melnjak im Gespräch vorab. Der Vergleich mit Online-Videoportal, das bekannt für eine schnelle Abfolge von Kurzvideos nacheinander ist, passt.

i Der gewitzte Jongleur Sergio Paolo weiß, sich dem Publikum zu präsentieren. Den Ballwurf meistert er mit Leichtigkeit. Marie Breitenbach

Und so erklärt sich die dicht getaktete Nummernfolge. Das Konzept folgt der Sehgewohnheit des jungen Publikums, wirkt als artistisches Gegenstück zum „Doom-Scrolling“ aus Social-Media. Wenige Nummern kommen ohne visuell überstimulierende Licht- und Wassershow aus, ständig wechselnde Songs beschallen einen durchgehend. Als streiche tatsächlich die Hand des Organisators über den Bildschirm der Manege und wechsle nahtlos von Szene zu Szene. „Keine Einstellung darf länger als 30 Sekunden dauern. Über 300 Lichteinstellungen werden geboten“, so Melnjak. Vielleicht, so denkt man sich während der Ruhe des Heimwegs, sind es die wasserarmen Stellen, die am schönsten sind – wenn die Musik leise spielt oder ganz aufhört, die Menge den Atem anhält und alle Konzentration sich auf den Akrobaten richtet. Dann wird er zur Hauptattraktion und ist nicht nur Beiwerk zu stroboskopischen Lichteffekten.

i Mit verbundenen Augen macht sich der argentinische Artist bereit, die noch am Gürtel hängende Bola herumzuwerfen. Marie Breitenbach

So fehlt es der Show auch an einem roten Faden. Zwar wird das Wasserprogramm an den Eckpunkten der Show und anhand der wirklich großartig gestalteten Kostümen immer wieder betont und erreicht seinen Höhepunkt in der grandiosen Wasserschau vor der Pause, doch entziehen sich die schnell geschalteten Szenen jeden Zusammenhangs. Ein moderierender Zirkusdirektor fehlt. Es täte der Show wirklich gut, von Nummer zu Nummer geführt zu werden, es interessieren nämlich auch die Hintergründe des multinationalen Ensemble oder Erläuterungen dazu, wie komplex die folgende Nummer ist. Kurze Ansprachen könnten das Publikum menschlich an die Artisten fesseln – und auch Zeit zum Durchatmen geben. Denn die so unfassbar spektakuläre Show und die extraordinären Akrobaten hätten es wirklich verdient.

i Devin de Bianchi und Davide Carta brillieren in ihrer freischwebenden Darbietung als Duo. Marie Breitenbach

Noch bis Sonntag kann der Zirkus auf der Pfingstwiese besucht werden. Karten kann man sowohl vor Ort als auch online erwerben. Einen Besuch und viel Applaus haben die Artisten mehr als verdient.