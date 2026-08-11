Das Verteidigungsministerium hat für fünf Liegenschaften – darunter die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel – die Einleitung weiterer vorbereitender Schritte beauftragt. Nach ersten Gesprächen mit kommunalen Vertretern folgt ein Letter of Intent.
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Steht dem Landkreis Kusel eine militärische Rückkehr der Bundeswehr bevor? Im Juli hatte das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) acht ehemals militärisch genutzte Liegenschaften benannt, die sich für den Neuen Wehrdienst besonders eignen.