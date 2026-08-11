Nächster Schritt für Kusel Bundeswehr strebt die Wiedernutzung des Windhofs an Andrea Brand 11.08.2026, 11:17 Uhr

i Nach ersten Gesprächen zwischen Bundeswehr und den kommunalen Vertretern in Kusel soll die ehemalige Kaserne auf dem Windhof im Rahmen des Gesetzes über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung (LBG) wieder für eine Nutzung durch die Streitkräfte vorbereitet werden. Andrea Brand

Das Verteidigungsministerium hat für fünf Liegenschaften – darunter die Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel – die Einleitung weiterer vorbereitender Schritte beauftragt. Nach ersten Gesprächen mit kommunalen Vertretern folgt ein Letter of Intent.

Steht dem Landkreis Kusel eine militärische Rückkehr der Bundeswehr bevor? Im Juli hatte das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) acht ehemals militärisch genutzte Liegenschaften benannt, die sich für den Neuen Wehrdienst besonders eignen.







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