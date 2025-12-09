Bretzenheimerin holt den Titel Bundessieg: Pflegerin begleitet Kranke mit viel Herz Cordula Kabasch 09.12.2025, 19:00 Uhr

i Der beliebteste Pflegeprofi Deutschlands ist Katharina Roos aus Bretzenheim. Die 36-Jährige ist onkologische Fachpflegerin an der Uniklinik in Mainz und hat für ihre Patienten vieles auf den Weg gebracht. Peter Pulkowskie. Peter Pullkowskie

Beliebtester Pflegeprofi Deutschlands: Das ist Katharina Roos (36) aus Bretzenheim. In einer Online-Abstimmung holte sie die meisten Stimmen und setzte sich als Einzelkämpferin gegen Teams aus ganz Deutschland durch – mit Einsatz und viel Herzblut.

Diesen Ball hat Katharina Roos für sich verwandelt und den Sieg geholt: Die 36-Jährige aus Bretzenheim wurde als erste Rheinland-Pfälzerin zum „Beliebtesten Pflegeprofi Deutschlands“ 2025 gekürt. Dafür hat sie hart gearbeitet – nicht nur in der Klinik.







