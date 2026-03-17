Blick in die Zukunft Buga und Hildegard: Bingen krempelt die Ärmel hoch Rainer Gräff 17.03.2026, 21:00 Uhr

i Oberbürgermeister Thomas Feser rief mit Hinblick auf das Bundesgartenschaujahr 2029 mit Bingen als Ankerpunkt zu Intiative und Gemeinsamkeit auf. Rainer Gräff

Jetzt oder nie: Ein Zukunftsforum markierte den Startschuss für ein ehrgeiziges Projekt. Bingen will sich fit machen für nachhaltige Veränderungen rund um das Jahr der Bundesgartenschau und ein Hildegardjubiläum.

„Es liegt in unseren Händen, Bingen für die Zukunft zu stärken und die Bundesgartenschau 2029, die eine einzigartige Chance für die Stadt darstellt – zu einem Erfolg zu machen.“ Das war die Quintessenz eines als Zukunftsgipfel angekündigten Treffens unter dem Motto „Bingen 2029 – Aufbruch am Rhein“, zu dem Oberbürgermeister Thomas Feser Entscheider aus Wirtschaft, Hochschule, Kultur, Tourismus, Vereinen, Politik und Zivilgesellschaft eingeladen ...







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