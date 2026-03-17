Jetzt oder nie: Ein Zukunftsforum markierte den Startschuss für ein ehrgeiziges Projekt. Bingen will sich fit machen für nachhaltige Veränderungen rund um das Jahr der Bundesgartenschau und ein Hildegardjubiläum.
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„Es liegt in unseren Händen, Bingen für die Zukunft zu stärken und die Bundesgartenschau 2029, die eine einzigartige Chance für die Stadt darstellt – zu einem Erfolg zu machen.“ Das war die Quintessenz eines als Zukunftsgipfel angekündigten Treffens unter dem Motto „Bingen 2029 – Aufbruch am Rhein“, zu dem Oberbürgermeister Thomas Feser Entscheider aus Wirtschaft, Hochschule, Kultur, Tourismus, Vereinen, Politik und Zivilgesellschaft eingeladen ...