Blick in die Zukunft
Buga und Hildegard: Bingen krempelt die Ärmel hoch
Oberbürgermeister Thomas Feser rief mit Hinblick auf das Bundesgartenschaujahr 2029 mit Bingen als Ankerpunkt zu Intiative und G
Oberbürgermeister Thomas Feser rief mit Hinblick auf das Bundesgartenschaujahr 2029 mit Bingen als Ankerpunkt zu Intiative und Gemeinsamkeit auf.
Rainer Gräff

Jetzt oder nie: Ein Zukunftsforum markierte den Startschuss für ein ehrgeiziges Projekt. Bingen will sich fit machen für nachhaltige Veränderungen rund um das Jahr der Bundesgartenschau und ein Hildegardjubiläum.

Lesezeit 2 Minuten
„Es liegt in unseren Händen, Bingen für die Zukunft zu stärken und die Bundesgartenschau 2029, die eine einzigartige Chance für die Stadt darstellt – zu einem Erfolg zu machen.“ Das war die Quintessenz eines als Zukunftsgipfel angekündigten Treffens unter dem Motto „Bingen 2029 – Aufbruch am Rhein“, zu dem Oberbürgermeister Thomas Feser Entscheider aus Wirtschaft, Hochschule, Kultur, Tourismus, Vereinen, Politik und Zivilgesellschaft eingeladen ...

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Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

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