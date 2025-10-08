Planig muss auf die achte Ausgabe seines Hof- und Trödelmarktes verzichten, weil von der Aufsichtsbehörde eine strikte Beachtung des Sonntagsschutzes gefordert wurde. Die FDP hofft auf eine Novellierung des Gesetzes in Mainz.
Der amtliche Zeigefinger ist bei Sabrina Müller von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) muskulös gewachsen: „Ich bitte die örtlichen Ordnungsbehörden um eine strenge Beurteilung!“, schrieb sie im November 2024 zu möglichen Sonntagsveranstaltungen draußen im Land.