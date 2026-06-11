VG Nahe-Glan: Spender gesucht Bürkle-Stiftung fördert Hausarztansiedlung großzügig Silke Jungbluth-Sepp 11.06.2026, 11:00 Uhr

i Hans-Gert Dhonau ist Vorstand der Bürkle-Stiftung. Die Kirner Stiftung unterstützt die Ansiedlung von Ärzten in der Region mit großen Summen. Silke Jungbluth-Sepp

Wer sich als Mediziner an Nahe und Glan niederlassen will, kann auf bis zu 100.000 Euro Gründungszuschuss hoffen. Möglich macht das rund um Kirn und Bad Sobernheim neben den beiden Verbandsgemeinden die Bürkle-Stiftung. Aber warum?

Es ist nicht leicht, junge Hausärzte an Nahe und Glan zu locken. Der Bedarf ist da, weil einige langjährig praktizierende Mediziner nach und nach in den Ruhestand gehen. Also setzt die Kommunalpolitik gemeinsam mit der Bürkle-Stiftung auf Geld als Argument, um Mediziner auf die Region aufmerksam zu machen und zu einer Praxiseröffnung zu bewegen.







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