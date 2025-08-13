Hoher Besuch in Sankt Julian: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer persönlich war mit einem Begleittross in die Gemeinde, die aus den vier Ortsteilen Gumbsweiler, Eschenau, Obereisenbach und St. Julian besteht, gekommen. Er zeigte sich bei seinem ersten Besuch in St. Julian beeindruckt von dem, was dort in den vergangenen Jahren mit großem bürgerlichem Ehrenamt geleistet und über verschiedene Zuschussgeber gefördert wurde.

Ortsbürgermeister Philipp Gruber konnte neben Alexander Schweitzer und Carolin Einsfeld vom Referat Dorferneuerung im Innenministerium den Kuseler Landrat Otto Rubly, Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, und seinen Büroleiter Christian Sauer sowie mehrere Mitglieder des Gemeinderates und weitere interessierte Bürger am Sportheim des TuS St. Julian und der Gaststätte „All American Diner“ begrüßen.

Kritik an kommunaler Finanzausstattung

Mit Leidenschaft warb Philipp Gruber für seine Gemeinde mit den vier Ortsteilen und den ehrenamtlichen Einsatz der Bürger, über den verschiedene Projekte im Rahmen der Dorferneuerung ermöglicht wurden. Insbesondere der im Jahr 2023 nach insgesamt achtjähriger Vorbereitungsphase eröffnete Mehrgenerationenplatz, der überregionalen Bekanntheitsgrad erworben hat, stand dabei im Fokus. Gruber ging unter anderem auf das jüngste Projekt, den Anbau einer barrierefreien WC-Anlage, die über das Dorferneuerungsprogramm bezuschusst wird, ein. Auch der Warenautomat an Draisinenstrecke und Radweg, der über Leader-Mittel gefördert wurde, der Frisbeegolfplatz, der über die Sportstättenförderung finanziert wurde, der Trinkwasserbrunnen, der aus dem Programm „100 Trinkwasserbrunnen für Rheinland-Pfalz“ gefördert wurde und der neue Tischkicker waren Thema. „Wir nutzen alle Fördermöglichkeiten“, so Philipp Gruber. Während der Corona-Pandemie hatten Bürger der Ortsgemeinde 900 Dienste in einer Teststation geleistet und konnten über diese Einnahmequelle verschiedene Projekte finanzieren. Nun sollen noch zwei Sonnensegel angeschafft werden und der Mehrgenerationenplatz weitere Attraktionen erhalten. Auch für die örtliche Gastronomie „All American Diner“ hielt Gruber Lob und Anerkennung bereit: „Sie ist an sechs Tagen in der Woche von 10 bis 22 Uhr geöffnet.“

Eine kritische Anmerkung durfte allerdings nicht fehlen: die kommunale Finanzausstattung, die Gemeinden vor große Herausforderungen stellt. Bei einem Grundsteuerhebesatz von 600 Prozent habe der Gemeinderat eine rote Linie gezogen. Zu weiteren Erhöhungen sei man nicht bereit, so Gruber. Dafür gab's zustimmenden Applaus von den anwesenden Ratsmitgliedern und weiteren Bürgern. Sein Appell: „Wir brauchen eine bessere Finanzausstattung!“

i Obwohl die Zeit drängte, nahm sich der Ministerpräsident noch Zeit für ein Erinnerungsfoto am Place de Antonio Mayol von der Partnergemeinde Saint Julien (Burgund). Dabei hielt Schweitzer fest: "Wir sind näher an Paris (380 Kilometer) als an Berlin (525 Kilometer)." Roswitha Kexel

„Ich freue mich sehr, in einer Gemeinde zu sein, die für Lebensqualität steht“, sagte Alexander Schweitzer in seinen einleitenden Worten. Er hob das große ehrenamtliche Engagement in St. Julian hervor. Rheinland-Pfalz sei insgesamt so etwas wie der deutsche Meister des Ehrenamtes. In St. Julian sehe man, dass die Dorferneuerung in der Gemeinde angekommen sei. Das Regionale Zukunftsprogramm (RZN) des Landes, über das künftig viele kleinere Projekte im ländlichen Raum über kurze Wege gefördert werden sollen, sei gewissermaßen von ihm erfunden worden, so Schweitzer. Er werde oft mit den Sorgen und Nöten der Gemeinden in Bezug auf die kommunale Finanzausstattung angesprochen. Mit dem RZN-Programm würden bereits finanzielle Mittel auf den Weg gebracht, weitere Verbesserungen seien gemeinsam mit Bund, Land und Gemeinden geplant. „Die Zusammenarbeit ist wichtig. Man muss Kompromisse finden“, betonte Alexander Schweitzer.

Nach einer kleinen Stärkung ging es zum Warenautomat, Frisbeegolf, Tischkicker, Karussell und Place de Antonio Mayol auf den Mehrgenerationenplatz. Als Gastgeschenk übergab Philipp Gruber zuvor Dubbegläser und regionalen Wein des Weingutes Kreischer aus Offenbach-Hundheim in einem handgefertigten Träger aus heimischem Birn- und Nussbaumholz an Schweitzer.