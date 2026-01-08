Wechsel in VG Bad Kreuznach Bürgermeister Marc Ullrich: „War sehr herausfordernd“ Markus Kilian 08.01.2026, 17:00 Uhr

i Marc Ullrich, Bürgermeister der VG Bad Kreuznach, scheidet nach acht Jahren am 16. April aus dem Amt aus. Seine Nachfolgerin wird Andrea Silvestri. Markus Kilian

Acht Jahre war der VG-Bürgermeister im Amt, im April scheidet er aus. Die Bilanz des 56-Jährigen fällt durchwachsen aus. Wo die Probleme lagen, was ihm positiv in Erinnerung bleibt und wie die Übergabe an Nachfolgerin Andrea Silvestri laufen soll.

Der 16. April ist für Marc Ullrich ein besonderer Tag. Dann wird er zum letzten Mal als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach durch die Türen der Verwaltung in der Bad Münsterer Rheingrafenstraße gehen, zum letzten Mal als Behördenleiter in seinem Büro Platz nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen