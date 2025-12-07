Meisenheimer Stadtrat
Bürgermeister-Kircher-Straße wird voll ausgebaut
Die Bürgermeister-Kircher-Straße im Meisenheimer Wohngebiet Im Tal soll ausgebaut werden. Sie weist Risse, Unebenheiten und Fahrbahnschäden auf, die Stolper- und Unfallgefahren nach sich ziehen.
Roswitha Kexel

Die Bürgermeister-Kircher-Straße soll ausgebaut werden, das schließt die Sanierung defekter Kanäle ein. Wie teuer die 4000 Quadratmeter mit den Gehwegen werden, bleibt abzuwarten. Ein Streuwagen muss neu gekauft werden.

Bereits vor rund zweieinhalb Jahren stellte der Stadtrat bei einer Begehung der Bürgermeister-Kircher-Straße mit der Bauabteilung der VG-Verwaltung Nahe-Glan fest, dass der bauliche Zustand der Straße einschließlich der Gehwege und Gemeindeflächen mangelhaft sei.

