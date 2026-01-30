Ausblick 2026 im Kirner Land Bürgermeister Jung: Start ins neue Jahr mit Haareraufen Robert Neuber 30.01.2026, 19:00 Uhr

i Der Schreibtisch für 2026 ist gut gefüllt ... Bürgermeister Thomas Jung ist ordentlich beschäftigt. Robert Neuber

Thomas Jung als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirner Land gerät gleich zu Beginn des Jahres durch den Rücktritt des Wehrleiters unter Handlungsdruck. Zur Landtagswahl muss ein Bürgerentscheid zum Solarpark in Königsau organisiert werden.

Sich entspannt sinnierend mit den Perspektiven für 2026 zu befassen – das hätte Bürgermeister Thomas Jung gerne gemacht. Doch stattdessen war plötzlich Haareraufen angesagt, weil Wehrleiter Markus Späth seinen Rücktritt bekannt gab. Die Neuigkeit flatterte in Jungs Büro, und schon war er nun anderthalb Wochen vor allem mit dieser Sache beschäftigt.







