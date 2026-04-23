Debatte in Boos Bürgermeister Faier weist Mobilfunk-Kritiker zurück Robert Neuber 23.04.2026, 15:00 Uhr

i Der Booser Sportplatz wird seit dem Ende des TuS-Vereins vor zwei Jahren nicht mehr genutzt, hinter dem Gebäude soll der Mobilfunkmast errichtet werden. Robert Neuber

Zu einem Mobilfunkmast, der auf dem verlassenen Sportgelände des Dorfes Boos errichtet werden soll, hat sich eine innerörtliche Debatte entwickelt. Ortsbürgermeister Martin Faier sieht die Dinge allerdings etwas anders.

In der Debatte rund um den Mobilfunkmast auf dem verlassenen Booser Sportgelände nimmt Ortsbürgermeister Martin Faier Stellung zur Kritik, die von Bürgern zum Verfahren geäußert wurde. Faier betont, man diskutiere schon seit Jahren über das Thema, der Rat habe im Februar einstimmig für den geplanten Standort votiert.







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