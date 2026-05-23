Gesundheitszentrum Glantal Bürgerinitiative sieht Landeskrankenhaus in der Pflicht Markus Kilian 23.05.2026, 16:00 Uhr

i Das Gesundheitszentrum Glantal kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus: Nach einem zunächst angedachten Verkauf im Sommer 2025 wird nun gegen einen Arzt wegen einer mutmaßlich unangemessenen Behandlung ermittelt. Roswitha Kexel

Es wird nicht ruhig um die Klinik in Meisenheim. Die Interessensgemeinschaft beklagt vermeintlich mangelnde Transparenz und Führungsschwäche beim Träger. Und hat für die Zukunft einen klaren Wunsch.

Die Ermittlungen im Gesundheitszentrum Glantal (GZG) führen weiter zu Schlagzeilen. Dabei geht es um angeblich unangemessene und unerlaubte Behandlung, der betroffene Arzt wurde für die Dauer der Aufklärung freigestellt. Nun meldet sich erneut die Bürgerinitiative „GZG Meisenheim“ zu Wort.







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