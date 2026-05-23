Es wird nicht ruhig um die Klinik in Meisenheim. Die Interessensgemeinschaft beklagt vermeintlich mangelnde Transparenz und Führungsschwäche beim Träger. Und hat für die Zukunft einen klaren Wunsch.
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Die Ermittlungen im Gesundheitszentrum Glantal (GZG) führen weiter zu Schlagzeilen. Dabei geht es um angeblich unangemessene und unerlaubte Behandlung, der betroffene Arzt wurde für die Dauer der Aufklärung freigestellt. Nun meldet sich erneut die Bürgerinitiative „GZG Meisenheim“ zu Wort.