Kirner Krankenhaus Bürgerinitiative fordert „Lösung ohne Wenn und Aber“ Robert Neuber 09.06.2026, 11:00 Uhr

i In Kirn werden in den kommenden Tagen diverse Bürger das Demo-Schild für Fotos in die Höhe halten, die dann als Botschaft nach Mainz und Berlin geschickt werden, hier beispielsweise Helga Marschke, die 50 Jahre in der Küche und in der Essensausgabe des Kirner Krankenhauses gearbeitet hat. Michael Müller

Mit Fotos von Bürgern und Firmenvertretern wollen die Kämpfer für das Kirner Krankenhaus Druck auf die Entscheider in Berlin, Mainz und Bad Kreuznach ausüben. Ihre Kritik: Bislang habe man nur „Worthülsen“ gehört.

Die Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus steigt in die bundesweite Protestaktion diverser Bündnisse für Klinikrettung ein – demnach bekommen die Entscheider in Berlin und Mainz, aber auch die Klinikleitung in Bad Kreuznach in den nächsten Tagen viele Fotos zugeschickt.







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