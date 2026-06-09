Mit Fotos von Bürgern und Firmenvertretern wollen die Kämpfer für das Kirner Krankenhaus Druck auf die Entscheider in Berlin, Mainz und Bad Kreuznach ausüben. Ihre Kritik: Bislang habe man nur „Worthülsen“ gehört.
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Die Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus steigt in die bundesweite Protestaktion diverser Bündnisse für Klinikrettung ein – demnach bekommen die Entscheider in Berlin und Mainz, aber auch die Klinikleitung in Bad Kreuznach in den nächsten Tagen viele Fotos zugeschickt.