Meinung zur Bürgerversammlung﻿ Bürger reden mit Armin Seibert 07.11.2026, 13:00 Uhr

i Kommentarfoto Armin Seibert Armin Seibert. xx

Zur Planung der Solaranlagen auf Freiflächen im Kirner Land soll es nun eine Bürgerversammlung geben. Der Streit darüber ist heftig, die Konstruktivität sollte aber nicht darunter leiden, kommentiert Armin Seibert.

Nun kommt sie also, die Bürgerversammlung zu Solarfeldern im Kirner Land. Die Pläne im „Steuerungsrahmen“ der 21 Gemeinden sind wohl – da war man sich einig – etwas groß geraten. Aber wie geht’s weiter? Mit der im Rat gehörten Schärfe der Debatte ist man von gedeihlicher Entwicklungsstrategie weit entfernt.







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