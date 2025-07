Rund 250 Bürger aus Roxheim und Umgebung kamen zu dem Treffen für die abgeschobene Familie Alcantara an der Birkenberghalle. Sie zeigten friedlich ihre Solidarität – vorherrschend war das Unverständnis für die Abschiebemaßnahme.

Viele von ihnen kannten die Familie persönlich, etwa Vater José, der unermüdlich in der Gemeinde arbeitete, auch noch nach seiner Ablehnung. Oder Mutter Claudia, die ihr drittes Kind erwartete und Deutsch lernte. Klassenkameraden von Sohn Caleb aus der Grundschule waren mit ihren Eltern gekommen. Ein Mädchen aus der Kita Birkenbergstrolche hatte ein Schild gemalt: „Ich bin traurig, bringt mir meine Freundin Gloria zurück, sofort!“

„Das war eine Vorzeigefamilie“

Vor Ort waren auch die Nachbarn, die mit der Familie vom ersten Moment an, als sie vor mehr als zwei Jahren nach Roxheim kamen, ein gutes Verhältnis pflegten. „Das Schicksal der Familie hat so viele Menschen berührt und mitgenommen, wir wollten nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagt die Gruppe, die das Treffen initiiert hat. Alle, die näher mit der Familie bekannt waren, sind davon überrascht, wie schnell die Abschiebung umgesetzt wurden. „Wir hätten uns in diesem Fall mehr Augenmaß und mehr Menschlichkeit gewünscht“ – das ist die zentrale Botschaft dieses Abends an die Politik.

i Die kleine Gloria Alcantara besuchte die Kita Birkenbergstrolche und wird nun von ihrer besten Freundin schwer vermisst. Christine Jäckel

„Es tut uns als Mitmenschen, als Mitbürger weh.“ Ortsbürgermeister Frank Bellmann

Ortsbürgermeister Frank Bellmann (SPD): „Das war eine Vorzeigefamilie, sie waren hier integriert, immer freundlich, fleißig und pünktlich.“ Ein Kollege, auf den man sich immer verlassen konnte, der sogar an Sonntagen zur Stelle war, so beschreibt ein Gemeindearbeiter den Familienvater. Die Roxheimer, die die Alcantaras kannten, wollen mit der Familie weiter Kontakt halten und sie bei ihrem Neuanfang in der alten Heimat unterstützen. Dass die Abschiebung nicht unausweichlich war, machte Marcus Lendlein, Koordinator für Flüchtlinge bei der Verbandsgemeinde, deutlich.

i Die Roxheimer Bürger, die Familie Alcantara kannten wollen auch nach ihrer unfreiwilligen Rückkehr mit ihr in Verbindung bleiben und hoffen auf einen guten Neuanfang für sie. Christine Jäckel

Gesetz hätte positive Entscheidung erlaubt

„Aber unterm Strich: Die längst überfälligen reformbedürftigen Migrationsgesetze und der aktuelle politische Druck in der EU und in Deutschland haben den zuständigen Behörden die Möglichkeit einer individuellen Lösung untersagt“, erklärte Lendlein. Und: „Nach Paragraf 60 des Migrationsgesetzes wäre es dem Ausländeramt in Bad Kreuznach möglich gewesen, unter bestimmten Voraussetzungen und einem definierten Zeitfenster eine Duldung wieder auszusprechen. Alle diese Bedingungen hätten erfüllt werden können. Aber dazu braucht man Mut. Dieser aktenkundige Vorschlag wurde vom Anwalt der Familie schon am 30. April eingebracht, nie beantwortet, am 12. Mai wurde die Duldung aufgehoben“, so Lendlein.

Aus seiner Sicht spricht auch die rasche Entscheidung der Härtefallkommission dafür, dass die Abschiebung der Familie schon längst beschlossene Sache war. Normalerweise dauere die Bearbeitung eines Antrags durch die Kommission mehrere Monate, mit aufschiebender Wirkung. Über die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise sei Familienvater José bei der Kreisverwaltung in einem nur wenige Minuten dauernden Gespräch auf Deutsch von einem Mitarbeiter informiert worden.

Stellungnahme der Kreisverwaltung

Da die Abschiebung der Familie in Roxheim so viele Menschen bewegt hat, will die Kreisverwaltung in einem Schreiben den Verfahrensgang aus ihrer Sicht noch einmal erläutern. Die Reaktionen zeigten, wie wichtig es sei, frühzeitig über Alternativen zur Abschiebung wie die freiwillige Ausreise, die oftmals mit finanzieller Förderung verbunden sei, zu informieren, schreibt die Verwaltung. Frühzeitig und umfassende Beratung könne helfen, unnötige Härten zu vermeiden. Im konkreten Fall hätten der Flüchtlingskoordinator der VG und der Rechtsanwalt diesen Aspekt stärker in den Blick nehmen müssen, um die Abschiebung abzuwenden. Zudem seien die Helfer vor Ort auf die Möglichkeit einer Ausbildungsduldung als einzige Bleibeperspektive hingewiesen worden, was aber nicht genutzt worden sei.