Vieles liegt im Argen 
Bündnis für Kreuznach knöpft sich die Stadtpolitik vor
Auch das Haus am Jahnhallen-Parkplatz, in dem früher das Jugendamt untergebracht war, steht weiter leer.
Harald Gebhardt

Lange war es ruhig um das Bündnis für Bad Kreuznach. Jetzt meldet sich der Verein, der nur mit Rolf Schneider im Stadtrat vertreten ist, mit einem Rundumschlag zur Stadtpolitik zu Wort. 

Lesezeit 4 Minuten
Im Stadtrat ist das Bündnis für Bad Kreuznach mit nur einer Stimme, Rolf Schneider, vertreten. Er hat sich der FDP-Fraktion angeschlossen. Zu sagen hat das Bündnis aber einiges zur aktuellen Stadtpolitik. Vorsitzender Werner Klopfer, der selten ein Blatt vor dem Mund nimmt, meldet sich jetzt mit Schriftführer Arnold Wobig und Schneider zu Wort.

