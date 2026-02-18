Vieles liegt im Argen Bündnis für Kreuznach knöpft sich die Stadtpolitik vor Harald Gebhardt 18.02.2026, 18:00 Uhr

i Auch das Haus am Jahnhallen-Parkplatz, in dem früher das Jugendamt untergebracht war, steht weiter leer. Harald Gebhardt

Lange war es ruhig um das Bündnis für Bad Kreuznach. Jetzt meldet sich der Verein, der nur mit Rolf Schneider im Stadtrat vertreten ist, mit einem Rundumschlag zur Stadtpolitik zu Wort.

Im Stadtrat ist das Bündnis für Bad Kreuznach mit nur einer Stimme, Rolf Schneider, vertreten. Er hat sich der FDP-Fraktion angeschlossen. Zu sagen hat das Bündnis aber einiges zur aktuellen Stadtpolitik. Vorsitzender Werner Klopfer, der selten ein Blatt vor dem Mund nimmt, meldet sich jetzt mit Schriftführer Arnold Wobig und Schneider zu Wort.







