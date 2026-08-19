1,50 pro Stunde statt 3 Euro Bündnis für Bad Kreuznach fordert: Parkgebühren runter! Marian Ristow 19.08.2026, 17:00 Uhr

i Arnold Wobig (von links), Werner Klopfer und Rolf Schneider vom Bündnis für Bad Kreuznach haben sich zu Wort gemeldet. Marian Ristow

Spannungen um Parkgebühren in Bad Kreuznach: Das Bündnis für Bad Kreuznach drängt auf Senkungen, um Handel und Tourismus zu stärken. Aber es geht noch um andere Themen. Was Werner Klopfer und Rolf Schneider denken, lesen Sie hier.

Parkgebühren, Bäderhaus, Verkehr und Rathaus – an Themen mangelt es in Bad Kreuznach nicht. Gegen Ende der Sommerpause und noch pünktlich vor dem Jahrmarkt meldet sich Bad Kreuznachs jüngste und kleinste Fraktion im Stadtrat zu Wort. Werner Klopfer, Chef und Gründer des Bündnisses für Bad Kreuznach (BKH), aber kein Teil des Rates, Rolf Schneider, Stadtrat und Teil der FDP-Fraktion, sowie Arnold Wobig, Stellvertreter von Klopfer, nehmen zur ...







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