Gesundheits-Check im Naheland Brustkrebs: Bessere Überlebenschance in Spezial-Zentren Cordula Kabasch 25.10.2026, 14:00 Uhr

i Medizinisches Personal untersucht mit einer Mammographie die Brust einer Frau auf Brustkrebs. Das Screening in den ausgewiesenen Zentren soll künftig auch für Frauen ab 45 Jahre möglich sein. Hannibal Hanschke. dpa

Die Brust selber abtasten – das machen nicht viele Frauen. Die Sorge ist groß, etwas Auffälliges zu finden. Dabei spielt Vorsorge eine wichtige Rolle, nicht nur im Brustkrebsmonat Oktober. Was hilft aber im Ernstfall, wenn der Befund positiv ist?

Das Thema Brustkrebs und Vorsorge ist für viele Frauen eins, das sie lieber weit wegschieben. Die Sorge, etwas Auffälliges zu finden, hält sie mitunter davon ab, selbst zu tasten. So meiden sie nicht nur das Thema, sondern manchmal auch die Brustkrebsvorsorge beim Gynäkologen.







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