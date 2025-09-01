Das Wandgemälde auf der Mauer, die der ehemaligen Marum-Strumpffabrik gegenübersteht, ist vollendet. Mit einer kleinen Feier wurde es eingeweiht.

Es fehlte nichts. Der Schöpfer, der Kreuznacher Maler Walter Brusius, erzählte noch einmal, wie es dazu gekommen war. Roland Ruegenberg als „Auftraggeber“ ergänzte Brusius. Wie sich der Kontakt zu Brusius über einen gemeinsamen Freund ergeben hatte und Brusius von der Aussicht, dieser Wand ein neues Gesicht zu verleihen, so angetan gewesen sei.

i Auch die Innenräume der alten Fabrik wurden als Ausstellungsflächen genutzt. Wilhelm Meyer

Das Akustikduo „Just As Good“, Uli Herrmann und Jan-Peter Linay, schaffte mit sanfter Popmusik aus den 60er und 70er Jahre eine Art Klangteppich, der zum Ereignis, vor allem aber auch zur Farbigkeit der Bilder passen wollte – und das Weinbar-Mobil des Quartier 1710 ergänzt das feine Ereignis nicht minder.

„Ich fand das gut, sehen zu können, wie sich jedes Mal etwas veränderte!“ meinte eine Anwohnerin, die immer wieder mal – und besonders eben in den letzten Monaten – den Weg durch die Marumstraße am entstehenden Bild vorbei gegangen war. Man konnte sehen, was sich da veränderte, und konnte verfolgen, wie das geschah. Wer Genaueres wissen wollte: Der Mann, der mit Pinsel und Farben dieser Mauer Leben einzuhauchen begonnen hatte, nahm sich die Zeit und ließ wissbegierige Passanten an seinen Überlegungen und auch an mancher Skepsis teilhaben.

Marum sollte positiv thematisiert werden

Da die Mauer Teil des Geländes der Strumpffabrik ist, die einst der jüdischen Familie Marum gehörte, sollte das Bild auch eine Hommage an eben diese Familie sein. „Mir fiel sofort die Klagemauer in Jerusalem ein“ erinnerte sich Brusius, er habe allerdings bewusst nicht den Holocaust thematisieren, sondern Positives gegenstellen wollen. Das im Alten Testament verzeichnete Versprechen Gottes an Moses, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu führen, war Brusius nächster Gedanke.

i Das Interesse an der Eröffnung des Wandbildes der alten Marumfabrik gegenüber war groß. Wilhelm Meyer

Der Dialog zwischen Gott und Moses, das Feuer, das Phantastische, auch die Merkwürdigkeit, dass der Busch selbst nicht verzehrt wurde, ließ Brusius spielerisch in die abstrakten Strukturen Eingang finden. Aber auch mit der gegenüberliegenden Wand hatte er sich auseinanderzusetzen. Die durch die Verteilung der Fenster vorhandene rhythmische Struktur habe das letzte Argument gebracht, statt das Bild linear durchlaufen zu lassen, es mit einem gesonderten Mittelteil aufzubauen. Ein so entstandener Vorteil ist zudem die dadurch zwischen dem Innenraum und den Außentafeln gesondert entstandene Dialogstruktur, das Korrespondieren der Farben und Formen zwischen ihnen.

Große Brusius-Ausstellung

Das kleine Fest war allerdings nicht allein die Einweihung des Wandbildes. Treppenaufgang und Fabrikräume hatte Ruegenberg zudem für eine Ausstellung weiterer Arbeiten von Walter Brusius zur Verfügung gestellt, und manche Besucher dürften zudem schon mit den im Kaisersaal gehängten Arbeiten vertraut gewesen sein. Weitere Arbeiten im Quartier 1710 machten den Überblick über das Schaffen des Kreuznacher Malers rund.