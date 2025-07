Dass Feilbingert in die Verbesserung des Ortsbildes investieren muss, stand für Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri nie außer Frage. Mit Nachdruck hat sie sich darum mit ihrem Gemeinderat eingesetzt, dass ihre Gemeinde Schwerpunktgemeinde in Sachen Dorferneuerung wird. „Die Chance, die sich der Gemeinde als Schwerpunktgemeinde bietet, möchte ich nutzen“, sagt Silvestri. Ihre Bürger, die ihrerseits Ideen zur Dorferneuerung beigesteuert haben, hat sie von der ersten Minute an mitgenommen. Mitte Juni konnte sie dann mit dem Förderbescheid zur Neugestaltung des Brunnenplatzes in Feil in Höhe von 54.000 Euro die ersten Früchte ernten. Insgesamt wird die Maßnahme 83.000 Euro kosten. Rund 11.000 Euro werden die Bürger an Eigenleistungen einbringen.

Schon 2021 hatte Silvestri angeregt, das Dorferneuerungskonzept fortzuschreiben. Ihre Überlegung war dabei, die Bindungen zwischen den einst selbstständigen Ortsteilen Feil und Bingert noch weiter zu stärken. Schnell wurde deutlich, dass es hierfür wichtig ist, Plätze mit Aufenthaltsqualitäten zu schaffen. Plätze gibt es einige, wie den Brunnen an der Weed, den Marktplatz in Feil oder eben den Feiler Brunnenplatz. Nachteilig ist nur, dass die Plätze in die Jahre gekommen sind und kaum etwas bieten, was Menschen heute unter Aufenthaltsqualität verstehen.

i Auch der Brunnenplatz "An der Weed" soll im Rahmen des Ausbaus der Kreisstraßen 83 und 84 neu gestaltet werden. Josef Nürnberg

Durch die Landeszuwendung kann die Gemeinde nun den Feiler Brunnenplatz neben der Martin-Luther-Kirche neu gestalten. Dafür wird der Brunnen, der vor Jahren mit Erdreich zugeschüttet- und bepflanzt wurde, wieder offengelegt. „Wasser zieht Menschen an“, weiß die Ortschefin. Etwa ein Drittel des Platzes ist derzeit mit Sträuchern bepflanzt. Die Bepflanzung wird zurückgenommen und ein Treppenaufgang zu den höheren Partien des Platzes angelegt. Auf dieser zweiten Ebene sollen ebenfalls Sitzbänke errichtet werden.

Ein wenig nachdenklich blickt Silvestri vom Brunnenplatz aus Richtung Kirche und Rathaus. Das Rathaus der Gemeinde macht ihr Sorgen. Ursprünglich sollte es verkauft werden. Doch die Kommissionsmitglieder, die Feilbingert anlässlich der Bewerbung der Gemeinde für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Frühjahr besuchten, rieten vom Verkauf ab. Sie sahen in dem Ensemble aus Brunnenplatz, Kirche und Rathaus städtebauliches Potenzial. Schließlich zielt Dorferneuerung auch darauf ab, die Siedlungslandschaft zu erhalten. Hier schaut die Ortsbürgermeisterin genau hin. Weiß sie doch, dass es wichtig ist, die raren Relikte der historischen Besiedelung zu erhalten.

i Nachdem nun die Zuschüsse für die Umgestaltung des Feiler Brunnenplatzes genehmigt sind, will Ortsbürgermeisterin Andrea Silvestri bald mit der Umgestaltung des Platzes beginnen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Feilbingert hat den Nachteil, dass sowohl Feil als auch Bingert im Grunde Straßendörfer waren. Zwischen den beiden Straßendörfer haben sich ab den 50er-Jahren Neubaugebiete entwickelt, die beide Ortsteile haben zusammenwachsen lassen. Wenn Silvestri an ein künftiges Neubaugebiet denkt, leuchten ihre Augen. „Denn nur mit einem Neubaugebiet wird es uns gelingen, den Rückgang der Bevölkerung aufzuhalten“, ist sie überzeugt. Der ist übrigens in der Lemberggemeinde dramatisch. So ging die Einwohnerzahl innerhalb von fünf Jahren um 100 Einwohner zurück. Derzeit zählt die Gemeinde noch etwa 1500 Einwohner. Im vergangenen Jahr kamen auf drei Geburten 27 Sterbefälle.

„Leider dümpelt das Neubaugebiet seit 2018 dahin“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Ursprünglich wurde dort, wo das Nebaugebiet entstehen soll, Asbest vermutet. Weitere Bodenproben konnten diesen Verdacht ausschließen, da nachgewiesen werden konnte, dass in diesem Bereich im Mittelalter oberflächig Steinkohle abgebaut wurde. Laut Silvestri stockt die Realisierung des Baugebietes nicht zuletzt wegen der personellen Ausstattung der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach. Auch wenn das Neubaugebiet extrem wichtig wäre, weitere Plätze und mehr Grün im innerörtlichen Bereich auf der Agenda der Gemeinde stehen, ist sie stolz auf die Dorfgemeinschaft. Viele neue Vereine und Initiativen haben sich gebildet. Das Pop-up-Café am Liehner-Haus ist so ein Beispiel für die pulsierende Gemeinde.