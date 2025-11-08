Brunnen und Fremdbezüge decken den Wasserbedarf ab

Zunächst kein Grund zur Sorge hat die VG Nahe-Glan mit Blick auf die Wasserversorgung. Ein Gutachten bestätigt, dass der Wasserbedarf durch eigene Brunnen sowie Fremdbezüge abgedeckt ist. Dennoch gibt es Empfehlungen zur Stärkung der Infrastruktur.
Für die Verbandsgemeinde (VG) Kirner Land wurde es bereits vorgestellt, nun war es auch Thema im Werks- und Betriebsausschuss der VG Nahe-Glan: das Strukturgutachten zur Wasserversorgung. Eine Nachricht kristallisierte sich recht schnell heraus: Durch die aktiven Trinkwasserbrunnen und -quellen sowie Fremdbezüge wird der Bedarf derzeit sicher abgedeckt.