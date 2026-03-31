Mannheimer Straße in Kreuznach Brüllender Rüpel geht am Rewe auf Polizisten los Robert Neuber 31.03.2026, 16:35 Uhr

i Blaulicht-Symbolbild. Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Beleidigungen und verfassungswidrige Parolen: Ein Mann ist am Montagnachmittag am Rande der Fußgängerzone auffällig geworden. Die Beamten hatten Mühe, ihn unter Kontrolle zu bringen.

Ein lauthals brüllender Mann hat am Bad Kreuznacher Rewe-Markt in der mittleren Mannheimer Straße am Montagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Gegen 16.25 Uhr meldeten sich per Notruf mehrere Anrufer bei der Polizei. Die eingesetzten Beamten machten den Unruhestifter sofort am Supermarkt ausfindig und versuchten, ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen, wie im Polizeibericht zu lesen ist.







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