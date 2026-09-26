Hinter den Mauern eines Hauses in der Sigismundstraße liegt ein Tempel, den Außenstehende meist nicht zu sehen bekommen. Die Freimaurer halten dort Logenabende ab. Traditionell in Anzug und Zylinder gekleidet, gehen sie einem geheimen Ritual nach.
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Hinter den weiß getünchten Mauern eines eher unscheinbaren, denkmalgeschützten Hauses in der Sigismundstraße sitzen Männer um einen Holztisch im Erdgeschoss. Wenn sie einen Logenabend abhalten, tragen sie schwarze Anzüge, weiße Hemden, Handschuhe und Zylinder.