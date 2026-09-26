Freimaurerei an der Nahe Brüder zelebrieren im Tempel ein geheimes Ritual Cordula Kabasch

Lena Reuther 26.09.2026, 06:00 Uhr

i Freimaurereri in Bad Kreuznach: Die Brüder der Johannisloge „Vereinigte Freunde an der Nahe“ fühlen sich den Idealen der Aufklärung verpflichtet wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Symbole und Riten spielen eine wichtige Rolle und haben zumeist einen geschichtlichen Hintergrund. Arno Burgi. picture alliance / Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Hinter den Mauern eines Hauses in der Sigismundstraße liegt ein Tempel, den Außenstehende meist nicht zu sehen bekommen. Die Freimaurer halten dort Logenabende ab. Traditionell in Anzug und Zylinder gekleidet, gehen sie einem geheimen Ritual nach.

Hinter den weiß getünchten Mauern eines eher unscheinbaren, denkmalgeschützten Hauses in der Sigismundstraße sitzen Männer um einen Holztisch im Erdgeschoss. Wenn sie einen Logenabend abhalten, tragen sie schwarze Anzüge, weiße Hemden, Handschuhe und Zylinder.







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