Sorgen in Kirn Brückenneubau drängt: „Hoffentlich keine heiße Luft“ Armin Seibert 20.10.2026, 11:00 Uhr

i Am "Brückenkopf" auf der linken Naheseite an der Industriestraße in Kirn trafen sich Vertreter von Firmen, Verwaltung und IHK, um in Sachen Brückenneubau Druck zu machen. Man war sich einig: Das darf nicht drei Jahre dauern, sonst droht eine Sperrung für den Schwerverkehr, der beispielsweise das Bauzentrum Hornbach anliefert. Eine Umleitung ist kurvenreich und ebenfalls mit einer maroden Brücke "gesegnet". Seibert Armin

Die marode Nahebrücke stellt Anwohner und Firmen vor große Sorgen. Sie fordern schnellen Neubau – doch Planungsstau und unklare Finanzierung bremsen das Projekt.

Gemeinsam für einen zügigen Neubau der Nahebrücke zwischen Meckenbacher Weg und Industriestraße: Das ist das Motto nach dem Ortstermin, zu dem die IHK und die vom nötigen Brückenschlag betroffenen Firmen eingeladen hatten. Stadtbürgermeister Frank Ensminger und VG-Beigeordneter Hans-Helmut Döbell berichteten vom aktuellen Planungsstand.







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