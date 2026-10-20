Die marode Nahebrücke stellt Anwohner und Firmen vor große Sorgen. Sie fordern schnellen Neubau – doch Planungsstau und unklare Finanzierung bremsen das Projekt.
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Gemeinsam für einen zügigen Neubau der Nahebrücke zwischen Meckenbacher Weg und Industriestraße: Das ist das Motto nach dem Ortstermin, zu dem die IHK und die vom nötigen Brückenschlag betroffenen Firmen eingeladen hatten. Stadtbürgermeister Frank Ensminger und VG-Beigeordneter Hans-Helmut Döbell berichteten vom aktuellen Planungsstand.