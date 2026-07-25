Neubau in Kirn startet bald
Brückenbau an der L182 steht in den Startlöchern
Mario Kuschel (links), Technischer Angestellter in der Bauüberwachung, und Robert Zimmermann, stellvertretender Leiter der Straß
Mario Kuschel (links), Technischer Angestellter in der Bauüberwachung, und Robert Zimmermann, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Kirn, präsentieren die fertigen Pläne für den Neubau der Hahnenbachbrücke am Fachmarktzentrum in der Kallenfelser Straße.
Sebastian Schmitt

Ein Großprojekt wird die Sanierung der Brücke über den Hahnenbach an der Kallenfelser Straße. Ab Herbst muss der Berufsverkehr durchs Hahnenbachtal aber auch der Schulbustransport zur Kyrau umgeleitet werden. 

Lesezeit 1 Minute
Die Pläne liegen auf dem Tisch, der Zeitplan steht: Im September sollen die Arbeiten für den Neubau der Hahnenbachbrücke an der Kallenfelser Straße beginnen. Das rund 1 Million Euro teure Projekt gehört zu den größten Brückenbaumaßnahmen in Kirn seit dem Überfliegerbau der Kieselbrücke zum Ersatz des Bahnübergangs zwischen Sulzbacher Straße und Wörther Weg.
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