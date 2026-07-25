Ein Großprojekt wird die Sanierung der Brücke über den Hahnenbach an der Kallenfelser Straße. Ab Herbst muss der Berufsverkehr durchs Hahnenbachtal aber auch der Schulbustransport zur Kyrau umgeleitet werden.
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Die Pläne liegen auf dem Tisch, der Zeitplan steht: Im September sollen die Arbeiten für den Neubau der Hahnenbachbrücke an der Kallenfelser Straße beginnen. Das rund 1 Million Euro teure Projekt gehört zu den größten Brückenbaumaßnahmen in Kirn seit dem Überfliegerbau der Kieselbrücke zum Ersatz des Bahnübergangs zwischen Sulzbacher Straße und Wörther Weg.