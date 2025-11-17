Ärger über Abriss Brücke bei Dörndich marode und mit zu wenig Traglast 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Die Kreisstraße 20 ist voll gesperrt, während die Abrissarbeiten an der Forstwegsbrücke zwischen Bad Sobernheim und Daubach laufen. Bernd Hey

Die Forstwegsbrücke über die Kreisstraße 20 zwischen Bad Sobernheim-Dörndich und Daubach ist bald Geschichte. Das 58 Jahre alte Bauwerk war marode und die Traglast zu gering für Wirtschaftswege. Dass kein Ersatzbau geplant ist, sorgt für viel Unmut.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) lässt in diesen Tagen die Forstwegsbrücke bei Dörndich über die Kreisstraße 20 zwischen Bad Sobernheim und Daubach abreißen. Diese Entscheidung hat für Unmut bei vielen Bürgern gesorgt, die die Brücke bisher als Spaziergänger, Wanderer, Jogger, Radfahrer oder Gassigeher genutzt haben.







