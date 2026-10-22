Gutes tun in Bad Kreuznach Brotpfenniglauf: Tradition mit großer Spendenkraft Josef Nürnberg 22.10.2026, 11:00 Uhr

i Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, dessen Unternehmen in diesem Jahr den Brotpfenniglauf unterstützt, schnitt Mittwoch die Torte der Bäckerinnung an und gab damit den Startschuss zum 42. Brotpfenniglauf. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Seit 42 Jahren verbinden Bäckerinnen und Bäcker Sport und Solidarität. Beim Brotpfenniglauf verkaufen sie Backwaren und sammeln Spenden – Läufer machen mit jedem Kilometer Hilfe für regionale Einrichtungen möglich.

Mit dem Anschnitt der Torte gab Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, am Mittwochvormittag in der Fußgängerzone den Startschuss zum traditionellen Brotpfenniglauf der Bäckerinnung Rhein-Nahe-Hunsrück. Bereits zum 42. Mal findet die Benefizaktion der Bäckerinnung statt.







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