Seit 42 Jahren verbinden Bäckerinnen und Bäcker Sport und Solidarität. Beim Brotpfenniglauf verkaufen sie Backwaren und sammeln Spenden – Läufer machen mit jedem Kilometer Hilfe für regionale Einrichtungen möglich.
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Mit dem Anschnitt der Torte gab Holger Wessling, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Nahe, am Mittwochvormittag in der Fußgängerzone den Startschuss zum traditionellen Brotpfenniglauf der Bäckerinnung Rhein-Nahe-Hunsrück. Bereits zum 42. Mal findet die Benefizaktion der Bäckerinnung statt.