Aktion für guten Zweck Brotpfenniglauf mündet in Rekord-Spendensumme 14.12.2024, 18:15 Uhr

i Die stolze Summe von 33,333 Euro, die Patrick Miiljes (Volksbank) und Jörg Brendel (Sparkasse) auf dem von Ralf Andrae gebackenen Gewürzkuchen „niedergeschrieben“, kam beim 40. Brotpfenniglauf der Bäckerinnung um Obermeister Alfred Wenz (Mitte) zusammen. Bei der Geldübergabe in der Volksbank-Zentrale zeigten sich Begünstigten, die Helfer, Bäcker und Sponsoren sehr dankbar. Der Spenden-Marathon soll weitergehen. Foto: Armin Seibert Armin Seibert

Der Brotpfenniglauf von Kirn nach Bad Kreuznach hat Tradition – und in den vergangenen vier Jahrzehnten bereits eine mehr als stolze Spendensumme eingebracht.

Eine stolze Rekord-Spendensumme in Höhe von 33.333 Euro für vier regionale Hilfsprojekte ist beim 40. Brotpfenniglauf der Bäckerinnung Rhein-Nahe-Hunsrück zusammengekommen. Bei der Geldübergabe von jeweils 8333,25 Euro in der Volksbank-Zentrale in der Salinenstraße in Bad Kreuznach waren insbesondere Alfred Wenz, der den Brotpfennig-Marathon seit Jahrzehnten mit organisiert, und sein großes Helferteam glücklich über diesen Erfolg.

