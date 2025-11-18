Zufahrt ist kompliziert Bretzenheimer Mühlenareal wird Wohngebiet Jens Fink 18.11.2025, 06:00 Uhr

i Das Areal der Orthenberger Mühle in Bretzenheim ist nach dem Beschluss des VG-Rates im Flächennutzungsplan jetzt als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Jens Fink

Zwar ist die Zufahrt kompliziert, weil jedes Mal die geschlossene Bahnschranke geöffnet werden muss – trotzdem sollen in der Orthenberger Mühle in Bretzenheim Wohnungen entstehen. Der Rat machte den Weg für das Projekt frei.

Der Besitzer der Orthenberger Mühle in Bretzenheim renoviert das historische Gebäude und möchte hier Wohnungen einrichten, was der Gemeinderat bereits befürwortet hatte. Dem Ansinnen folgte auch der Verbandsgemeinderat und änderte den Flächennutzungsplan (FNP) entsprechend, wo das zuvor als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesene Areal künftig als „allgemeines Wohngebiet“ dargestellt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen