Auftakt ins Jubiläumsjahr Bretzenheimer finden seit 100 Jahren den richtigen Ton Dieter Ackermann 13.01.2026, 17:00 Uhr

i Vorsitzender Jürgen Merz (6. von links), freute sich gemeinsam mit Tim Schwickert (3.von rechts) und Ralf Jung (2.von rechts), den neuen Ehrenmitgliedern Josef Fuhr (links) und Albert Görtz (2.von links) über die Glückwünsche von Olaf Budde (3. von links), Bettina Dickes, Michael Cyfka (5. von links), Achim Linke (4. von rechts) und Michael Zimmermann (rechts). Dieter Ackermann

Der Musikverein Bretzenheim hat zum Auftakt in sein Jubiläumsjahr ins Eventhaus Fuhr eingeladen. Neben viel Glückwünschen von Vereinen und Politikern werden Josef Fuhr und Albert Görtz auch zu Ehrenmitgliedern berufen.

Mit einer feierlichen Matinee im Eventhaus Fuhr hat der Musikverein (MV) Bretzenheim die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen eingeläutet. Musikalisch umrahmt wurde der Nachmittag vom toll aufspielenden Blechbläserensemble der Musikschule Mittlere Nahe unter der Leitung von Björn Coldiz.







