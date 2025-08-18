Der Containerdienst BS in der Winzenheimer Straße in Bretzenheim muss sich mit Beschwerden der Anwohner auseinandersetzen. Sie fühlen sich durch Lärm, Müll und viele Lastwagen gestört.

Es ist wahrlich kein schöner Anblick, der sich den Anwohnern der Winzenheimer Straße und der Elsa-Brandström-Straße bietet. Nachdem der gegenüberliegende BS Containerdienst vor eineinhalb Jahren seinen Betrieb ausgeweitet und im vorderen Grundstücksbereich zahlreiche Container aufgestellt hat, klagen die Anwohner über eine sich verschlechternde Lebensqualität.

Gestörte Nachtruhe von Kindern und Berufstätigen

Täglich ab 4.30 Uhr fahren große Lastwagen zum Be- oder Entladen der Container vor. Dies verursacht erheblichen Lärm, unter dem die Anlieger leiden. „In der Kurve vor den ersten Wohnhäusern der Elsa-Brandström-Straße beschleunigen die Fahrzeuge, was wir trotz dreifach verglaster Fenster deutlich hören. Unsere Kinder wachen auf, und auch wir berufstätigen Erwachsenen werden aus dem Schlaf gerissen“, klagt eine Anwohnerin.

i Dass aus den Containern bereits Öl ausgetreten ist, haben die Nachbarn mit Fotos dokumentiert. Jens Fink

„Die Lkw-Fahrer lassen die Motoren eine halbe Stunde lang warmlaufen“, beschwert sich ihre Nachbarin. Das von Montags bis Samstag bis in die Abendstunden vernehmbare, durch das Be- und Entladen verursachte Scheppern, Rasseln und Quietschen sei unerträglich, betont die Anwohnerin. Ein Verkehrsschild mit der Aufschrift „Lieferverkehr frei“ wurde mehrfach ersetzt, nachdem es von einem LKW-Fahrer umgefahren wurde. „Doch es hat keinerlei Wirkung, denn die Laster fahren weiter täglich durch die Elsa-Brandström-Straße“, informiert eine Anliegerin. Verboten ist das aber nicht, man befindet sich hier nicht in keinem reinen Wohngebiet, sondern in einem Mischgebiet.

Geparkte LKW stören den Verkehr

Auf den Vorschlag der Anwohner, doch die Winzenheimer Straße am Sportplatz vorbei als Zu- und Ausfahrt zu nutzen, habe der Betreiber leider nicht reagiert. Vielmehr stünden jetzt sogar noch mehr LKW die gesamte Winzenheimer Straße hinauf bis auf Höhe des Sportplatzes und behinderten den Verkehr, kritisieren die Anwohner. Sie verweisen zudem auf die Gefahren für die in der Nachbarschaft lebenden Kinder durch die frei zugänglichen, ungesicherten Container. So sei es vorgekommen, dass neugierige Kinder an den fest angebrachten Leitern der Container hochgeklettert seien.

i Immer wieder weht der Wind Plastikmüll auf den anliegenden Acker, beklagen die Anwohner. Jens Fink

Hier bestünde die Gefahr, dass Kinder in den Behälter hinein fallen oder durch Giftstoffe gesundheitlich gefährdet würden. Dass hier unter anderem Öl aus dem Container ausgelaufen ist, haben die Anwohner auf Fotos dokumentiert. Auf dem gesamten Betriebsgelände sei Müll teils unsortiert und unsachgemäß ohne versiegelten Boden gelagert. Es sei nicht sicher gestellt, dass Giftstoffe austreten. „Und das direkt am Wasserschutzgebiet“, wundern sich die Anwohner.

Anwohner klagen über Ratten und Kakerlaken

Auf einem ihrer Fotos vom Areal zur Winzenheimer Straße hin ist eine tote Ratte zu sehen, die neben dem vom Gelände ausgehenden Gestank des Mülls noch auf ein weiteres Problem hinweist: Durch die mit allerlei Stoffen befüllten Container treten nun Ungeziefer wie Ratten, Mäuse und Kakerlaken auf. Ein Anlieger musste bereits den Kammerjäger holen. All diese Missstände wollen die Anwohner nicht länger hinnehmen und richten nach erfolglosen Einwendungen an Polizei und Ordnungsamt ihre Beschwerden nun an die Politik. Besonders ärgert sie, dass es laut Kreisbauamt für den Betrieb der Container noch gar keine Betriebserlaubnis gibt. „Bis zu 17 Container stehen hier unerlaubt herum, wie kann das sein?“ fragt eine Anwohnerin empört. „Wir leben in einem Mischgebiet, aber auch hier gelten Regeln, die jedoch vom BS Containerdienst systematisch missachtet werden“, heißt es in der Stellungnahme der Anwohner, die nicht namentlich genannt werden möchten.

i Teils unsortiert lagert Müll haushoch am Rande des Betriebsgeländes. Jens Fink

Grund hierfür sei das unangenehme Auftreten des Betreibers, der auf Beschwerden stets aggressiv und verbal ausfällig regiere und auf konstruktive Lösungsvorschläge nicht reagiere. „Wir sind keine Gegner des Gewerbes. Wir sind Nachbarn, Eltern, Menschen. Und wir fühlen uns schlicht überfahren – im wörtlichen wie im übertragenen Sinne“.

Das Bauamt versicherte auf Anfrage des „Oeffentlichen“, dass die „bau-, wasser- und abfallrechtlich relevanten Vorwürfe der Anwohner geprüft" würden. Aufgrund des laufenden Verfahrens und aus Datenschutzgründen wollte das Bauamt jedoch keine weiteren Angaben machen.

Betriebschef sieht „keinen Handlungsbedarf“

Peter Höflich, Geschäftsführer der Containerdienst B&S GmbH, weist die gegen ihn gerichteten Anschuldigungen zurück. So habe er durchaus eine Betriebserlaubnis zum Aufstellen der Container auf dem Areal Winzenheimer Straße 26. Diese Erlaubnis bestehe bei einer genutzten Stellfläche von unter 300 Quadratmetern. „Ich sehe keinen Handlungsbedarf, denn ich bewege mich im gesetzlichen Rahmen und muss daher auch nicht tätig werden“, betont Höflich. Der Betrieb auf seinem Gelände beginne ab 7 Uhr morgens. Natürlich hätten die hier anliefernden und abholenden LKW der Spedition das Recht, auch zeitlich früher zu be- und entladen, äußert sich der Geschäftsführer zu Vorwürfen der Anwohner, dass hier bereits ab 4.30 unzumutbarer Lärm entstehe.

Er sieht es zudem als legitim an, dass die LKW sein Betriebsgelände über die Elsa-Brandström-Straße anfahren könnten, denn hier sei der Verkehr für Anlieger frei, darauf weise ein Verkehrsschild hin. Dass mittlerweile Container und LKW über hunderte Meter hinweg entlang der Winzenheimer Straße bis zum Sportplatz stünden, habe ihm der Ortsbürgermeister gestattet, informiert Höflich.

Keine Schuld an Öl und Ungeziefer

Dass Giftstoffe wie etwa Öl aus seinen abgestellten Containern ausliefen, sei nicht möglich. „Wir fahren keine gefährlichen Abfälle“, sagt Höflich. Dass keine giftigen Substanzen austreten, hätten auch Kontrollen der zuständigen Behörden ergeben. Dass Ratten oder sonstiges Ungeziefer seit dem Aufstellen der Container im März 2024 auftreten würden, bestreitet Höflich ebenfalls entschieden.

Dass Müll im hinteren Teil seines Betriebsgeländes bei starkem Wind auf den angrenzenden Acker wehe, bestätigt er. Allerdings werde dies regelmäßig kontrolliert und weggewehter Müll umgehend eingesammelt. Aufgrund der falschen Behauptungen gegen ihn habe er jetzt Strafanzeige gegen eine Nachbarsfamilie erstattet, informiert der Betreiber. Im Übrigen müssten Anlieger in einem Mischgebiet damit leben, gewisse Belastungen in Kauf zu nehmen, betont Höflich.