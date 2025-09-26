Für den Bereich der mittleren Mannheimer Straße gilt seit Anfang September ein Alkoholverbot. Seitdem hat sich die Situation in der Problemzone verbessert, allerdings sei das nicht der einzige Grund für die Entschärfung.
Die Situation am Brennpunkt Mannheimer Straße zwischen der Baumgartenstraße und Salinenstraße, hat sich nach dem Erlass der Allgemeinverfügung für ein Alkoholverbot Anfang September entschärft. Eine Personengruppe hatte durch ihren exzessiven Alkohol- und Drogenkonsum den Straßenabschnitt zum Problembereich gemacht.