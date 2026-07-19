Anwohner griff ein
Brennende Thuja in Planig rasch gelöscht
Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

In Bad Kreuznach geriet eine Thujahecke in Brand; ein Anwohner löscht erste Flammen mit dem Gartenschlauch. Die Feuerwehr übernimmt und sichert die Stelle.

In der Mainzer Straße im Stadtteil Planig hat am Sonntagmorgen gegen 10.45 Uhr ein Thuja-Baum gebrannt. Ein Anwohner löschte den Brand bereits mit einem Gartenschlauch ab.

Die angerückten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach löschten mit einem C-Rohr und etwa 100 Litern Wasser nach. Dabei gruben sie den Boden auf, um alle Glutnester abzulöschen. Die im Boden befindlichen Spotlights wurden abgeschaltet.

Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet. Einsatzleiter war Lukas Brandstetter (Zugführer Löschbezirk Ost).

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