In der Nacht zum Samstag musste die Bad Kreuznacher Feuerwehr zur Kreisverwaltung ausrücken. Auf dem Parkplatz in der Salinenstraße waren mehrere Großraummülltonnen und ein fünf Kubikmeter großer Papiercontainer in Vollbrand. Anwohner hatten gegen 2.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert.

Gebäude waren nicht in Gefahr, wie Feuerwehr-Pressesprecher Alexander Jodeleit mitteilte. Die Wehrleute leuchteten die Einsatzstelle aus und setzten einen Trupp unter Atemschutz mit und etwa 2.500 Liter Wasser ein, um das Feuer zu löschen. Die Wasserversorgung wurde von einem Hydranten sichergestellt. Der in Brand geratene Müll und das Papier wurden auseinandergezogen und gründlich abgelöscht. Die an die Brandwand angrenzen Garagen wurden mit einer Wärmebildkamera sicherheitshalber kontrolliert. Was den Brand ausgelöst hat, war nicht bekannt. Die Polizei nahm vor Ort den Vorfall auf. Die Einsatzstelle wurde nach fast 90 Minuten Einsatzdauer an den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Alexander Roßkopf übergeben, der sich vor Ort ebenfalls ein Bild von der Lage im Hof der Kreisverwaltung machte.