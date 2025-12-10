Brennende Mülltonne in Bad Kreuznach rasch gelöscht

In der Nacht zu Mittwoch hat gegen 1.30 Uhr ein großer Müllcontainer in der Bad Kreuznacher Mühlenstraße gebrannt. Das teilt die Bad Kreuznacher Feuerwehr in einer Pressemeldung mit. Passanten war der Brand aufgefallen. Die Mülltonne stand vor einem Mehrfamilienhaus. Eine Polizeibeamtin führte mit zwei von einer Nachbarin bereitgestellten Feuerlöschern erste Löschmaßnahmen durch und konnte das Feuer schnell eindämmen. Der eintreffende Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr setzte ein C-Rohr ein und löschte mit 550 Litern Wasser nach. Mit einer Wärmebildkamera überprüften sie abschließend mögliche Glutnester. Das Erdgeschoss des Wohnhauses wurde leicht verraucht, konnte jedoch durch das Öffnen eines Fensters und der Haustür natürlich belüftet werden. Für die Anwohner bestand zu keiner Zeit Gefahr. Die Polizei ermittelt zurzeit zur Brandursache.