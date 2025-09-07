Ein starkes Zeichen für die Stadt und für die gesamte Region soll die neue, erweiterte Einkaufsmöglichkeit für Landwirte, Gärtner und Tierfreunde in der Felkestadt sein.

Großer Bahnhof: Viele Kunden und Prominenz kamen am Freitag zur Neueröffnung des Raiffeisen-Marktes im früheren Aldi-Gebäude am felkestädtischen Johannisplatz in Bad Sobernheim. „Dieser Verbrauchermarkt ist ein ganz starkes Zeichen für die Stadt und eine ganze Region“ rief der Vorstandsvorsitzende des Agrarhandelskonzerns RWZ, Christoph Kempkes, den Gästen und Mitarbeitern bei der kurzen Eröffnungsrede zu. Die Kunden sollten nicht allzu lange vom Kaufen abgehalten werden, scherzte er. Vereine wie der SFC 2015 oder die städtische Feuerwehr und die Getränkekammer gratulierten, die Werbegemeinschaft So-Aktuell mit Lena Isenbruck und Stefan Klußmeier überreichte Blumen. Zur Feier des Tages warteten auf die Kundschaft Extraangebote und je eine Rose, für Livemusik sorgte das Duo Mathias. Die Landfrauenvereine aus Monzingen um Vorsitzende Christine Ackva und aus Seesbach um Ruxandra Ullrich boten Kuchen, Spundekäs, Brezeln und Kaffee, das Nahe-Getränke-Center und die Kirner Privatbrauerei bereicherten das kulinarische Angebot. Blickfang war die Hüpfburg in Form eines John-Deere Traktors in den Abmessungen zwölf mal sieben mal sechs Meter.

Bürgermeister lobt das große Warenangebot

Seit Wochen waren Chefeinkäufer Michael Urlbauer und Andrea Koll aus der Kölner RWZ-Zentrale am Ort und bereiteten als Ansprechpartner das Feld. Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg sagte Dankeschön und lobte dieses „tolle Engagement und Warenangebot für die Stadt und das Umland“. Beim obligatorischen Durchschneiden eines Bandes hakte es, da hatte der Stadtchef wenig Fortune: „Beim Bürgermeister klemmt die Schere, hoffentlich hat er im Rathaus mehr Glück“, rief der CEO aus.

i Eine Hüpfburg als Schlepper-Attrappe mit den Ausmaßen 12x7x6 Meter lockte die kleinen Besucher magisch an. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Auf 1500 Quadratmetern wird den Kunden ein größeres Warensortiment als am bisherigen Standort geboten. Alles unter einem Dach für Haus und Garten, für die geliebten Vierbeiner, Reitsport, Brennstoffe und Hobbyfarming gehören dazu. Im hellen Markt mit übersichtlichen Präsentationsregalen ist auch die neu konzipierte Verkaufsfläche „Futterscheune“ etabliert. Fünf Mitarbeiter sind am neuen Standort beschäftigt, ein gelernter Kaufmann im Einzelhandel aus Bingen, Mario Sonntag (35), ist Marktleiter. In der Haystraße bleibt vorerst wie bisher das Warensortiment für Landwirtschaft und Weinbau bestehen, am Johannisplatz soll es saisonale Events geben.

Der Geschäftsführer vom RWZ-Kooperationspartner Agravis, Tobias Ansgar Lewe, der bundesweit Hunderte Märkte betreibt, überreichte den Mitarbeitern 300 Euro für ein Grillfest. Die Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main AG als eines der ältesten und größten Agrarhandelshäuser erzielt als Konzern an rund 180 Standorten mit 2700 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Am Ende des Tages war das Personal begeistert: „Es war sehr emotional und ein grandioser Start. Es gab nur froh gelaunte Kunden, die vom Angebot und dem Sortiment überrascht waren“, sagten Michael Urlbauer und Marktleiter Mario Sonntag unisono.