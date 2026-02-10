Alles rund ums Meer
Braunweiler taucht bei Kappensitzung ab
In der realen WhatApp-Gruppe wurden auch die "dunklen Seiten" der Gemeinde nicht ausgepart - natürlich mithilfe des nötigen Humors
Dieter Ackermann

Neptun und ein Petryjünger: Bei der Sitzung des FCB ging es in die Tiefen des Meeres. Dabei gab es auch einen Abschied zu verschmerzen. 

Mit Bravour tauchten die Akteure vom Fastnachtsclub Braunweiler (FCB) bei ihrer Kappensitzung im rappelvoll besetzten Heegwaldhaus ab in die Tiefe der Meere. Allen voran Meeresgott Neptun (Nadine Zuckweiler), die spritzig durchs kurzweilige Programm führte und mit berechtigtem Stolz darauf verwies: „Alles eigen, nix vun auswärts, außer die Showtanzgruppe des TuS Mandel, die immer debei iss“.

