Zum 15sten Geburtstag des Kirner Bierclubs möchte die Brauerei gerne die Marke der 15.000 Mitglieder knacken. Um das Jubiläum schön zu feiern, gibt es diverse Spezialangebote - unter anderem einen Mähroboter in limitierter Ausfertigung.
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Der Kirner Bierclub wird 15 Jahre alt, und die Privatbrauerei feiert das Jubiläum 2026 mit einer ganzen Serie besonderer Aktionen. Aus einer spontanen Idee ist seit der Gründung 2011 eine große Gemeinschaft von Bierfreunden geworden, die sich mit ihrer Brauerei, der Region und ihrer Heimat identifiziert.