15 Jahre Kirner Bierclub Brauerei feiert Jubiläum mit hauseigenem Mähroboter Sebastian Schmitt 16.04.2026, 19:00 Uhr

i Ein Hingucker zum Jubiläum: Der hochwertige Honda-Mähroboter wird im April als Unikat unter den Bierclub-Mitgliedern verlost. Sebastian Schmitt

Zum 15sten Geburtstag des Kirner Bierclubs möchte die Brauerei gerne die Marke der 15.000 Mitglieder knacken. Um das Jubiläum schön zu feiern, gibt es diverse Spezialangebote - unter anderem einen Mähroboter in limitierter Ausfertigung.

Der Kirner Bierclub wird 15 Jahre alt, und die Privatbrauerei feiert das Jubiläum 2026 mit einer ganzen Serie besonderer Aktionen. Aus einer spontanen Idee ist seit der Gründung 2011 eine große Gemeinschaft von Bierfreunden geworden, die sich mit ihrer Brauerei, der Region und ihrer Heimat identifiziert.







Artikel teilen

Artikel teilen