Brauerei baut das Wirtshaus Amalienlust neu auf

Es ist ganz sicher eins der am schönsten gelegenen Wirtshäuser an der Nahe: die „Amalienlust“ mitten in Kirn. Die Brauerei sucht nun einen Wirt für gutbürgerliche, deutsche Küche inklusive Biergarten.
Lesezeit 1 Minute
Verwunschen liegt das frühere Lokal „Amalienlust“ im kleinen Park am Innenstadtrand, nur rund 500 Meter von der Kirner Brauerei entfernt. Jetzt soll das Haus zum Herzstück eines klassischen deutschen Wirtshauses werden. „Wir wollen hier keine Pizza und kein Sushi, sondern ein richtiges Wirtshaus mit prachtvollem Biergarten und allem, was dazu gehört“, betonen die Verantwortlichen.